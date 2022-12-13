Бурса – Шуша. На пути к столице тюркского мира 2023 года

Шушу всегда называли храмом и колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, "консерваторией Кавказа". Именно здесь зародился древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства - мугам. Здесь жили и творили выдающиеся поэты, исполнители, музыканты, ковроткачи, архитекторы, другие мастера искусств. Благодаря богатству памятников культуры и истории, не только местного, но и мирового значения, еще в советское время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева Шуша получила статус города-заповедника, здесь проводились многочисленные фестивали и концерты. А после освобождения после почти тридцатилетней армянской оккупации 8 ноября 2020 года город стал возрождаться, вновь свободно задышал, возобновились грандиозный Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни поэзии Вагифа, проводится множество других значимых мероприятий.

Знаменитая Шушинская крепость, мечеть Юхары Гевхарага, Дом-музей Бюльбюля, Джыдыр дюзю, лес Топхана, чудо-цветок харыбюльбюль - все это наше, родное, которое увидят многочисленные гости города Шуша - столицы тюркского мира 2023 года. Об этом было объявлено ТЮРКСОЙ в этом году - в год 270-летия города Шуша и "Года города Шуша" в Азербайджане.

В турецкой Бурсе в рамках Дней города Шуша прошел ряд значимых мероприятий. На официальной церемонии закрытия "Года "Бурса - культурная столица тюркского мира 2022" ТЮРКСОЙ символ культурной столицы был передан от Бурсы Шуше. Символ был передан специальному представителю Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыну Керимову главой столичного муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем.

Генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный директор Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, губернатор Бурсы Якуб Джанболат, глава муниципалитета Бурсы Алинур Акташ в своих выступлениях отметили, что объявление города Шуша - колыбели богатого исторического и культурного наследия, родины выдающихся личностей, стойкой крепости культурной столицей тюркских государств 2023 года является новой и грандиозной страницей в истории.

Дни города Шуша в Бурсе, организованные Международным фондом тюркской культуры и наследия и столичным муниципалитетом Бурсы, запомнились яркими культурными мероприятиями, которые посетили видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева в своем выступлении отметила, что древняя Шуша, являющаяся символом героизма, самоотверженности и чести, прославилась в мире культурным наследием, живописной природой, поэтами и писателями, великими музыкантами. Освобождение от оккупации вернуло город к жизни, вернуло наше культурное и историческое наследие. Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года имеет важное значение для дальнейшего укрепления единства и развития сотрудничества среди народов тюркского мира.

Среди представленных программ особый интерес вызвали концерт в честь 190-летия со дня рождения видной азербайджанской поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, и премьера художественно-документального фильма "Жемчужина города Шуша", посвященного ее деятельности. Съемки фильма, в котором народная артистка Мехрибан Зеки сыграла Хуршидбану Натаван, проходили в доме ханской дочери - в ее подвергшемся разрушениям со стороны армян доме в Шуше. В фильме также представлены исторические сведения о городе, разрушениях в период армянской оккупации, а также проводимых активных работах по восстановлению и реконструкции после нашей славной Победы в 44-дневной войне. Автор идеи - президент МФТКН Гюнай Эфендиева, режиссер-постановщик - Захра Гулиева, автор сценария - Ульвия Гейдарова. На вечере также прозвучали стихи Хуршидбану Натаван в исполнении Мехрибан Зеки. В концертной программе выступили заслуженный артист Сахиб Пашазаде (тар), Фариз Гусейнов (кяманча) и Гюнай Имамвердиева (ханенде).

Большой интерес также вызвала фотовыставка всемирно известного фотографа, кавалера ордена "Достлуг" Резы Дегати "Жемчужина Азербайджана - Шуша", отражающая карабахское культурное наследие. В экспозиции были представлены 60 снимков, сделанных фотографом до и после оккупации города Шуша. Фотограф, проводящий съемки в нашей стране с 1987 года, заснял Шушу в апреле 1992 года, за несколько недель до ее оккупации армянами. Спустя 30 лет Реза Дегати вернулся в Шушу и снова запечатлел город. Контрастные фотографии Резы Дегати позволили довести до внимания международной общественности состояние подвергшегося армянскому вандализму города Шуша - одного из самых очаровательных уголков Азербайджана.

Концерт музыкальной группы "Семь красавиц" внес особые музыкальные краски в Дни города Шуша в Бурсе. Коллектив, созданный МФТКН, состоит из талантливых женщин-музыкантов, представляющих семь стран - Азербайджан, Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Венгрию. Дирижер и солист группы - заслуженная артистка Азербайджана, композитор и пианистка Туран Манафзаде. В концертной программе, наряду с музыкой тюркоязычных народов, прозвучали народные песни Азербайджана в исполнении Туран Манафзаде. Программа была встречена публикой с большим восхищением.

Овациями был встречен спектакль Бакинского муниципального театра "Şuşada ürəyim qaldı" (Мое сердце осталось в Шуше), поставленный народным артистом Азербайджана Марахимом Фарзалибековым по произведению драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева "Qarabağnamə" и романа народного писателя Эльчина "Baş". Спектакль повествует о коллизиях и исторических событиях, разворачивавшихся в Азербайджане в начале XIX века. Историко-политические события, о которых рассказывается в постановке, охватывают с 1806 по 1811 годы. На фоне этих исторических событий также развивается несколько направлений - это и тема любви, и вопросы добра и зла, нравственности и выбора, который стоит перед героями. Интересные режиссерские находки, прекрасный актерский ансамбль, изысканное сценическое решение, костюмы - спектакль был с огромным интересом принят публикой. Директор и художественный руководитель театра - Айнур Мухтарова, художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров. Композитор - народный артист Эльдар Мансуров. Роли в постановке исполнили заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, Хусния Мурватова, Эльхан Рзаев, Афган Султанов, актеры - Зульфия Гурбанова, Исмаил Атакишиев, Турал Ахмед, Асиф Рагимов, Рашад Кесеменли, Тогрул Рза, Мехман Абдуллаев и другие.

И самым красочным мероприятием стала презентация коллекции руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой "Карабах". Завораживающие своей красотой национальные костюмы Азербайджана, в которых нашли отражение орнаменты Карабахского региона, были с восторгом встречены зрителями.