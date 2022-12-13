Поножовщина в Сумгайыте

12 декабря около 23 часов в полицию поступила информация о том, что на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт ножом был убит Махир Аллахвердиев 1975 года рождения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, подозреваемый в совершении преступления Мурад Казымов 2003 года рождения задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Расследование продолжается.