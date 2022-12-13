https://news.day.az/society/1518914.html Поножовщина в Сумгайыте
Поножовщина в Сумгайыте
12 декабря около 23 часов в полицию поступила информация о том, что на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт ножом был убит Махир Аллахвердиев 1975 года рождения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, подозреваемый в совершении преступления Мурад Казымов 2003 года рождения задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
Расследование продолжается.
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