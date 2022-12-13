https://news.day.az/society/1518934.html Смертельное ДТП на Абшероне
Смертельное ДТП на Абшероне
В Абшеронском районе столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Масазыр автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый Ильхамом Пирвердиевым, столкнулся с автомобилем марки "Hyundai Elentra", управляемым Ибадом Джавадовым.
В результате Ибад Джавадов скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело.
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