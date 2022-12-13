Смертельное ДТП на Абшероне
İllik 13.99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

В Абшеронском районе столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Масазыр автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый Ильхамом Пирвердиевым, столкнулся с автомобилем марки "Hyundai Elentra", управляемым Ибадом Джавадовым.

В результате Ибад Джавадов скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело.