https://news.day.az/society/1519054.html Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к водителям по поводу государственных регистрационных знаков
Как сообщил во вторник Trend официальный представитель Главного управления ГДП Азербайджана полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев, в связи с погодными условиями повышается вероятность образования слякоти на дорогах, в связи с чем водители в этот период должны обращать особое внимание на то, чтобы государственные регистрационные знаки их автомобилей оставались читаемыми, передает Day.Az.
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