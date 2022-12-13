Вниманию водителей!
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16 декабря с 10:00 до 22:00 18 декабря из-за ремонтных работ на дороге "Баксол" в Бинагадинском районе Баку будет ограничено движение автотранспортных средств.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.