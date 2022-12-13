Недалеко от побережья Каспийского моря в Хачмазском районе перевернулась рыбацкая лодка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел возле села Набрань.

Рыбацкая лодка перевернулась на расстоянии 150 метров от берега. Трое из четырех человек, которые находились в лодке, выплыли, а житель Шабранского района Юсиф Султанов (1981 года рождения) утонул.

По факту проводится расследование.