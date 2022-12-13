https://news.day.az/society/1519152.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 60 человек вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, 2 человека скончались.
На сегодняшний день в стране выявлено 824 943 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 584 человека вылечились, число активно больных - 370. Скончались 9989 человек.
За последние сутки проведено 2779 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 398 046 тестов.
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