Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинированы 284 человека.

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 116, второй дозой - 49 человек.

Тремя и более дозами вакцинированы 103 граждана, бустерную дозу после положительного теста на коронавирус получили 16 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 926 238, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 394 071, вторую дозу получили 4 874 766 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 393 155, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 246 человек.