Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинированы 284 человека.
Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 116, второй дозой - 49 человек.
Тремя и более дозами вакцинированы 103 граждана, бустерную дозу после положительного теста на коронавирус получили 16 человек.
Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 926 238, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 394 071, вторую дозу получили 4 874 766 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 393 155, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 246 человек.
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