https://news.day.az/society/1519174.html На Абшероне автобус насмерть сбил пешехода
На Абшероне автобус насмерть сбил пешехода
В поселке Масазыр Абшеронского района произошло ДТП.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
12 декабря около 18:00 автобус Daewoo, за рулем которого находился проживающий в Сумгайыте А.Агагулиев, сбил переходившего дорогу местного жителя У.Багирова.
Пешеход скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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