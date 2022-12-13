На Абшероне автобус насмерть сбил пешехода

В поселке Масазыр Абшеронского района произошло ДТП.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

12 декабря около 18:00 автобус Daewoo, за рулем которого находился проживающий в Сумгайыте А.Агагулиев, сбил переходившего дорогу местного жителя У.Багирова.

Пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.