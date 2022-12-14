Крупное ДТП в центре Баку: один автомобиль сгорел, есть пострадавшие

В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Самеда Вургуна.

Водитель автомобиля марки "Toyota" Айдамиров Мирзяли Адиль оглу, 2002 года рождения, потерял управление в результате чего автомобиль врезался в стоявший на обочине дороги "Chevrolet", принадлежащий Гаджиеву Фуаду Мирага оглу, 1977 года рождения. Затем он врезался в движущийся в том же направлении автомобиль марки "Daewoo", принадлежащий Гасанову Сеймуру Талыб оглу, 1985 года рождения.

От удара произошло возгорание автомобиля марки "Chevrolet".

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС. Огонь удалось потушить.

В результате аварии водитель автомобиля марки "Toyota" Айдамиров, пассажиры - Гулиев Кянан Зохраб оглу, 2002 года рождения и Айдамиров Шохрат Адиль оглу получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

На место происшествия были привлечены сотрудники Насиминского районного управления полиции. В целях безопасности дорога была временно перекрыта. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что водитель автомобиля марки "Тойота" нарушил правила маневрирования на высокой скорости.

Также были представлены кадры, подтверждающие этот факт.