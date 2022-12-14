В Агдам, Физули и Ходжавенд будут организованы однодневные туры.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.