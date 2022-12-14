https://news.day.az/society/1519287.html В Агдам, Физули и Ходжавенд будут организованы однодневные туры
В Агдам, Физули и Ходжавенд будут организованы однодневные туры
В Агдам, Физули и Ходжавенд будут организованы однодневные туры.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.
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