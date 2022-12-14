Электропоезд Сумгайыт-Пиршаги-Баку вновь прибыл с опозданием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, поезд, следовавший из Сумгайыта в 07:50, должен был прибыть в Баку в 08:40, но прибыл в 08:49, Поезд задержался на станции "Кероглу" 9 минут.

Причина опоздания пока не обнародована.