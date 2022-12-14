https://news.day.az/society/1519293.html Электропоезд Сумгайыт-Пиршаги-Баку вновь прибыл с опозданием
Электропоезд Сумгайыт-Пиршаги-Баку вновь прибыл с опозданием
Электропоезд Сумгайыт-Пиршаги-Баку вновь прибыл с опозданием.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, поезд, следовавший из Сумгайыта в 07:50, должен был прибыть в Баку в 08:40, но прибыл в 08:49, Поезд задержался на станции "Кероглу" 9 минут.
Причина опоздания пока не обнародована.
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