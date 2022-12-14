В Азербайджане создана рабочая группа по мониторингу птичьего гриппа

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведет очередные эпизоотологические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в АПБА.

Для проведения мониторингов создана рабочая группа, состоящая из сотрудников АПБА, Института продовольственной безопасности АР, Центра здоровья животных и ветеринарной службы Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства АР, Службы охраны биоразнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов АР и Центра контроля над особо опасными инфекциями Минздрава АР.

В ходе мониторингов были проверены дикие птицы в охотничьих угодьях Агзибир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, в водно-болотистых, морских зонах и других территориях Абшеронского, Ширванского, Акгельского, Гызылагаджского национальных парков, а также на территории Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов.

Кроме того, диагностические образцы были взяты у домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях в городе Баку, Губинском, Хачмазском, Джалилабадском, Биласуварском, Бейлаганском, Сабирабадском и Абшеронском районах, в том числе домашних хозяйствах в городе Баку, Абшеронском, Шабранском, Хызинском, Агджебединском, Сальянском и Лянкяранском районах. Также проведена целенаправленная информационно-пропагандистская работа по сбору и анализу эпизоотологических данных с целью соблюдения ветеринарных норм и правил.

В ходе мониторингов, которые охватят 12-16 декабря, также планируется провести проверку на бешенство и чуму мелких жвачных животных в дикой природе, семейных и фермерских хозяйствах. При обнаружении больных или погибших животных будут взяты диагностические образцы.