https://news.day.az/society/1519329.html Пожар в доме в Джалилабаде
Пожар в доме в Джалилабаде
В селе Сабирабад Джалилабадского района произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
На втором этаже жилого дома общей площадью 324 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат и находившиеся там предметы.
Остальная часть дома была защищена от огня, пожар потушен.
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