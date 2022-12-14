Пожар в доме в Джалилабаде

В селе Сабирабад Джалилабадского района произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

На втором этаже жилого дома общей площадью 324 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат и находившиеся там предметы.

Остальная часть дома была защищена от огня, пожар потушен.