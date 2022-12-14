https://news.day.az/society/1519347.html Пожар на складе в Баку
Пожар на складе в Баку
На "горячую линию-112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре на складе для хранения горюче-смазочной продукции в поселке Сангачал Гарадагского района Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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