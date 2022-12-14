Пожар на складе в Баку

На "горячую линию-112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре на складе для хранения горюче-смазочной продукции в поселке Сангачал Гарадагского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения противопожарной охраны МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.