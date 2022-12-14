Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 15 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Умеренный северо-западный ветер во второй половине сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем - 8-11° тепла, ночью в Баку - 5-7° тепла, днем - 8-10 ° тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных восточных районах возможны небольшие осадки, временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 8-12° тепла, в горах ночью - 3-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° градусов тепла.