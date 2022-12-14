Разоблачен новый армянский фейк
İllik 13.99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

ПО "Азеригаз" опровергло распространенную в армянских СМИ информацию провокационного характера о якобы приостановлении Азербайджаном подачи газа в районы временной дислокации российских миротворцев, сообщает в среду Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.