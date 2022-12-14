https://news.day.az/society/1519388.html Разоблачен новый армянский фейк
Разоблачен новый армянский фейк
ПО "Азеригаз" опровергло распространенную в армянских СМИ информацию провокационного характера о якобы приостановлении Азербайджаном подачи газа в районы временной дислокации российских миротворцев, сообщает в среду Day.Az.
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