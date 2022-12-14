https://news.day.az/society/1519410.html В Баку сносят незаконные постройки - ФОТО - ВИДЕО
В Баку сносят незаконные постройки - ФОТО - ВИДЕО
В Баку сносятся незаконные постройки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям АР.
В сообщении говорится, что в результате мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью строительства и службой пожарного контроля, был выявлен ряд правонарушений.
Так, начался снос незаконных объектов на улице академика Гасана Алиева Наримановского района, принадлежащих Тариэлю Идрисову и Натигу Гаджиеву, а также незаконной постройки на улице Расима Мухтарова того же района, принадлежащей Джамиле Сафаралиевой.
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