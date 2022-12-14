Теймур Мусаев и Ханде Харманджи обсудили совместные проекты в сфере здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с главой представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей стране Ханде Харманджи, передает Day.Az.

В своей вступительной речи министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение развитию отношений со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, за прошедшие 30 лет проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, были успешно реализованы ряд региональных проектов.

Министр также отметил, что укрепление первичной медико-санитарной помощи составляет основу всеобщего медицинского обслуживания. Была подчеркнута важность привлечения медицинских работников, особенно медсестер, к интенсивному обучению для развития данной службы. С этой целью по инициативе Министерства здравоохранения в следующем году Всемирной организацией здравоохранения в Сумгайыте будет создан Учебно-симуляционный центр. Основной целью создания Симуляционного центра является повышение уровня компетентности медицинских кадров, а также подготовка местных специалистов в этой сфере.

Указав на многолетний опыт экспертов ВОЗ в области общественного здравоохранения, Теймур Мусаев подчеркнул важность реализации совместных проектов и возможность обмена опытом со специалистами Азербайджанского медицинского университета и медицинских колледжей при Министерстве здравоохранения.

В свою очередь, глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи выразила надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества. Было отмечено, что за последние годы в Азербайджане были предприняты важные усилия по преобразованию системы здравоохранения с целью его укрепления и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Подчеркнув многолетнее тесное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, Ханде Харманджи выразила готовность ВОЗ всячески содействовать укреплению первичной медико-санитарной помощи.

Участвующий во встрече медицинский эксперт представительства Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Халил Ибрагим отметил, что в Баку проходит "Симпозиум по укреплению сестринского и акушерского дела в Азербайджане", организованный Всемирной организацией здравоохранения в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и другими медицинскими структурами Азербайджана.

По итогам встречи стороны договорились о реализации новых совместных проектов (усовершенствование информационных систем здравоохранения; создание совместной группы готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения; сотрудничество по укреплению первичной медико-санитарной помощи; технические работы по созданию Учебно-симуляционного центра).