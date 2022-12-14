https://news.day.az/society/1519471.html В Баку изменится маршрут этого автобуса
В Баку изменится маршрут этого автобуса
Завтра в Баку будет временно изменен маршрут движения автобуса №71.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно информации, причиной изменения стало временное ограничение движения транспортных средств в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на территории Бинагадинского района столицы - на дороге "Баксол".
В соответствии с ограничениями движение автобусов по указанному маршруту будет организовано в направлении станции метро "Проспект Азадлыг" - дорога "Баксол" (до участка, где действует ограничение).
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