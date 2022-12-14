В Баку изменится маршрут этого автобуса

Завтра в Баку будет временно изменен маршрут движения автобуса №71.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, причиной изменения стало временное ограничение движения транспортных средств в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на территории Бинагадинского района столицы - на дороге "Баксол".

В соответствии с ограничениями движение автобусов по указанному маршруту будет организовано в направлении станции метро "Проспект Азадлыг" - дорога "Баксол" (до участка, где действует ограничение).