Какова численность населения Азербайджана?

Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 54 452 человека, или на 0,5 процента и по состоянию на 1 ноября 2022 года достигла 10 210 818 тысяч человек.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Госкомстате Азербайджана.

52,9 процента населения составляют городские жители, 47,1 процента - сельские жители, при этом удельный вес мужчин и женщин остается неизменным.