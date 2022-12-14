https://news.day.az/society/1519481.html Какова численность населения Азербайджана?
Какова численность населения Азербайджана?
Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 54 452 человека, или на 0,5 процента и по состоянию на 1 ноября 2022 года достигла 10 210 818 тысяч человек.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Госкомстате Азербайджана.
52,9 процента населения составляют городские жители, 47,1 процента - сельские жители, при этом удельный вес мужчин и женщин остается неизменным.
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