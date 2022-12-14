Сколько человек в Азербайджане получили инвалидность?

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-ноябрь текущего года назначило инвалидность 54,2 тысячи человек.

Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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