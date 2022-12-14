https://news.day.az/society/1519489.html Названо число новорожденных в Азербайджане
Названо число новорожденных в Азербайджане
В январе-октябре текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 103 502 новорожденных.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Госкомстате Азербайджана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился с 11,0 до 12,3 на 1 000 человек населения. Удельный вес мальчиков в общем показателе составил 52,8 процента, девочек - 47,2 процента.
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