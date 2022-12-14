Военнослужащий ГПС Азербайджана умер от сердечного приступа

14 декабря в 12:30 состояние здоровья военнослужащего срочной действительной военной службы отдельной пограничной дивизии пограничных войск Государственной пограничной службы(ГПС) "Губадлы" рядового Алекберли Мирана Гамет оглу по возвращении со службы внезапно ухудшилось.

Как сообщили в среду Day.Az в ГПС, военнослужащему была оказана интенсивная медицинская помощь, он был немедленно доставлен в больницу села Агалы Зангиланского района. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

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