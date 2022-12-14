В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, на сегодняшний день в стране выявлено 825 035 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 647 человек вылечились, число активных больных - 399, скончались 9989 человек.

За последние сутки проведено 1 946 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 399 992 теста.