https://news.day.az/society/1519526.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, на сегодняшний день в стране выявлено 825 035 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 647 человек вылечились, число активных больных - 399, скончались 9989 человек.
За последние сутки проведено 1 946 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 399 992 теста.
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