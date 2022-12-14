Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 304 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 89, вторую дозу получили 55 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 134, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 26 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 926 542, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 394 160, вторую дозу получил 4 874 821 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 393 289, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 272 человека.