В Азербайджан из Кыргызстана завезено 100 голов яков

Для создания в Азербайджане специализированного хозяйства из Кыргызстана завезено 100 голов яков.

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

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