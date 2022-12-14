В Азербайджан из Кыргызстана завезено 100 голов яков
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Для создания в Азербайджане специализированного хозяйства из Кыргызстана завезено 100 голов яков.

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

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