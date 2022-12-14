https://news.day.az/society/1519534.html В Азербайджан из Кыргызстана завезено 100 голов яков - ФОТО
В Азербайджан из Кыргызстана завезено 100 голов яков - ФОТО
Для создания в Азербайджане специализированного хозяйства из Кыргызстана завезено 100 голов яков.
Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
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