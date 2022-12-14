В Кяльбаджаре 4 человека подорвались на мине

Сегодня вечером в районный отдел полиции поступила информация о ранении 4 человек, задействованных в инфраструктурных объектах в селе Чираглы Кяльбаджарского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе с представителями соответствующих государственных структур.