https://news.day.az/society/1519549.html В Кяльбаджаре 4 человека подорвались на мине
В Кяльбаджаре 4 человека подорвались на мине
Сегодня вечером в районный отдел полиции поступила информация о ранении 4 человек, задействованных в инфраструктурных объектах в селе Чираглы Кяльбаджарского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе с представителями соответствующих государственных структур.
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