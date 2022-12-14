Погиб азербайджанский военнослужащий
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14 декабря около 18:00 на территории села Чыраг Кяльбаджарского района в результате подрыва на мине погиб военнослужащий азербайджанской армии Хумбатов Зохраб Магомед оглу, сообщили в среду Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.

"Руководство минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.