В Баку закрылся пожароопасный объект

Государственная служба пожарного надзора МЧС в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры в целях обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В рамках проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в магазине мужской одежды "Aventus", расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Хагани 3, были выявлены многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и государственным имущественным интересам.

С учетом этого было принято решение о приостановке работы магазина, копия решения передана представителю объекта.