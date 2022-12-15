Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие
Два человека погибли и двое получили ранения в результате серьезного ДТП в Гарадагском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано перед рынком "Мейвяли" в поселке Локбатан.
Автомобиль "ВАЗ 2107" на высокой скорости врезался в грузовик марки "MAN".
В результате аварии легковой автомобиль сильно деформировался.
Водитель и пассажиры оказались зажатыми в салоне.
На место были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Тела водителя и пассажира на переднем сиденье были извлечены и отправлены в морг.
Пассажиры на заднем сиденье Мамедзаде Рази Сакит оглу 2001 года рождения и Аллахьярлы Кянан Шохрат оглу 1997 года рождения были госпитализированы в Клинический медицинский центр с тяжелыми травмами.
Их состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции назначена автотехническая экспертиза.
Личности погибших устанавливаются.
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