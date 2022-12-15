Эмин Амруллаев о зарплате учителей в Азербайджане

До сегодняшнего дня зарплаты учителей росли вне зависимости от их квалификации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию на тему "Сертификация преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях".

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