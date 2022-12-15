https://news.day.az/society/1519677.html Эмин Амруллаев о зарплате учителей в Азербайджане
Эмин Амруллаев о зарплате учителей в Азербайджане
До сегодняшнего дня зарплаты учителей росли вне зависимости от их квалификации.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию на тему "Сертификация преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях".
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