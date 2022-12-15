https://news.day.az/society/1519680.html Смертельное ДТП на дороге Баку-Губа, много погибших - ФОТО
Смертельное ДТП на дороге Баку-Губа, много погибших - ФОТО
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на 98-м километре дороги Баку-Губа (на участке, проходящим по территории Сиязаньского района).
Как сообщили Day.Az в МВД, столкнулись легковой автомобиль "Мерседес Вито" и грузовик.
Погибли 6 человек, есть пострадавшие.
На место ДТП привлечены сотрудники полиции.
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