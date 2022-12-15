Смертельное ДТП на дороге Баку-Губа, много погибших

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на 98-м километре дороги Баку-Губа (на участке, проходящим по территории Сиязаньского района).

Как сообщили Day.Az в МВД, столкнулись легковой автомобиль "Мерседес Вито" и грузовик.

Погибли 6 человек, есть пострадавшие.

На место ДТП привлечены сотрудники полиции.