ЕС нацелен на углубление сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования - Петер Михалко
ЕС нацелен на углубление сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2022 года.
Михалко отметил, что в 2022 году ЕС и Азербайджан нарастили сотрудничество не только в экономической и торговой сферах, но также были получены успехи в сфере образования.
Он отметил, что ЕС нацелен на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном в сфере образования, включая науку и исследования.
"Около 25 университетов Азербайджана задействованы в программе Erasmus+. Всё больше и больше студентов из ЕС приезжает в Азербайджан учиться по программе Erasmus+", - сказал Михалко.
В 2014-2020 годах более 1200 студентов из ЕС обучались в азербайджанских университетах, добавил он.
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