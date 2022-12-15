Задержаны лица, укравшие мемориальную доску с изображением шехида в Сумгайыте

В ночь на 29 ноября в полицию поступила информация о краже мемориальной доски с изображением шехида, установленной на одном из домов в 1-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отдела полиции Сумгайытского ГУП, установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи - ранее судимый за преступления, связанные с кражами и наркотиками, местный житель Эмин Абдуллаев и житель Абшеронского района Ровшан Гасымов.

По факту ведется расследование.