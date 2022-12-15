Представители СМИ посетили фабрику по производству билетов “Poz-Qazan” в Великобритании

ОАО "Азерлотерея" организовало визит для представителей СМИ в город Лидс (Великобритания) на фабрикукомпании "Scientific Games" по производству мгновенных лотерей.

Делегация ознакомилась с процедурой производства и печати билетов "Poz-Qazan" на фабрике "Scientific Games" в Лидсе. Лотерейные билеты производятся на современном технологическом оборудовании и без человеческого вмешательства в соответствии со стандартами Всемирной ассоциации лотерей (WLA). Журналисты, участвовавшие в поездке, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Председатель Правления ОАО "Азерлотерея" Зафер Реисоглу отметил, что "Scientific Games" является одной из ведущих компаний в сфере лотерейной индустрии: "ОАО "Азерлотерея" осуществляет свою деятельность на принципах оперативности, прозрачности, безопасности, доверия и с соблюдением условий "Играй с ответсвенностью" "". Для этого мы сотрудничаем с "Scientific Games" - одной из ведущих мировых компаний, лидера в своей области".

Вице-президент по международным связям "Scientific Games" Кевин Андерсон не скрывал своего удовлетворения от высокого уровня сотрудничества с ОАО "Азерлотерея": "Мгновенные лотереи "Poz-Qazan", организованные при нашей технической поддержке тиражные лотереи, мгновенные лотереи, разыгрываемые в виртуальной среде, и ставки на спорт - это те сферы где мы тесно сотрудничаем с ОАО "Азерлотерея". Мы очень довольны этим сотрудничеством. Между нашими компаниями надлюдается высокий уровень содействия и взаимопонимания".

Опираясь на международный опыт ОАО "Азерлотерея" сотрудничает с "Scientific Games", которая занимает важное звено в мировой лотерейной индустрии. "Scientific Games", , с 1973 года стала известна разработкой первых в мире безопасных лотерейных игр. Компания сотрудничает с более чем 130 организаторами лотерей в более чем 50 странах мира. Все мгновенные лотерейные билеты ОАО "Азерлотерея" разрабатываются и печатаются на фабрике компании, который находится в Великобритании.

Следует отметить, что ОАО "Азерлотерея" является членом ведущей мировой организации азартных игр - Всемирной ассоциации лотерей (WLA) и Европейской ассоциации лотерей и тото (EL).