Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 16 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем - 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем - 10-12° тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы составит 766 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных районах возможны небольшие осадки, снег, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем от 0-3° мороза.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре