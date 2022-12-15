В Кяльбаджаре угнали грузовик, принадлежащий строительной компании
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В полицию поступила информация о похищении грузовика марки HOWO, принадлежащего строительной компании в Кяльбаджарском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Кяльбаджарского РУП, задержан житель Геранбойского района Эльчин Исмайылов, подозреваемый в угоне транспортного средства.

Автомобиль был передан компании.

По факту ведется расследование.