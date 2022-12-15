https://news.day.az/society/1519745.html Подробности страшной аварии на трассе Баку-Губа
Микроавтобус марки Mercedes Viano с госномерами10-VE-933, управляемый Губадбейлиевым Насими Алимухтар оглу, столкнулся с грузовиком марки DAF (TIR) с госномерами 99-BG-262, за рулем которого находился Гейчалиев Шаиг Мамед оглу.
Подробности страшной аварии на трассе Баку-Губа
Главное управление дорожной полиции обнародовало подробности ДТП в Сиязанском районе, в котором погибли шесть человек.
Как сообщил сотрудник управления Эльвин Гаджиев, авария произошла примерно в 10:00 на трассе Баку-Губа, передает Day.Az.
Микроавтобус марки Mercedes Viano с госномерами10-VE-933, управляемый Губадбейлиевым Насими Алимухтар оглу, столкнулся с грузовиком марки DAF (TIR) с госномерами 99-BG-262, за рулем которого находился Гейчалиев Шаиг Мамед оглу.
В результате водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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