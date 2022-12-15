Подробности страшной аварии на трассе Баку-Губа

Главное управление дорожной полиции обнародовало подробности ДТП в Сиязанском районе, в котором погибли шесть человек.

Как сообщил сотрудник управления Эльвин Гаджиев, авария произошла примерно в 10:00 на трассе Баку-Губа, передает Day.Az.

Микроавтобус марки Mercedes Viano с госномерами10-VE-933, управляемый Губадбейлиевым Насими Алимухтар оглу, столкнулся с грузовиком марки DAF (TIR) с госномерами 99-BG-262, за рулем которого находился Гейчалиев Шаиг Мамед оглу.



В результате водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия.

По факту ведется расследование.