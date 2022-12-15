https://news.day.az/society/1519750.html Пожар в торговом центре в Баку
Пожар в торговом центре в Баку
В одном из торговых центров Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Так, в Гарадагском районе столицы на территории торгового центра сгорели легковоспламеняющиеся конструкции магазина общей площадью 22 кв. м.
Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня и обеспечить его тушение в короткие сроки.
Соседние магазины были защищены от огня.
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