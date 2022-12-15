Пожар в торговом центре в Баку

В одном из торговых центров Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Так, в Гарадагском районе столицы на территории торгового центра сгорели легковоспламеняющиеся конструкции магазина общей площадью 22 кв. м.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня и обеспечить его тушение в короткие сроки.

Соседние магазины были защищены от огня.