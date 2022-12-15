https://news.day.az/society/1519768.html Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг - Ульви Мехтиев
Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг - Ульви Мехтиев
Успехи Службы ASAN связаны с доступностью и эффективностью ее услуг.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня во время выступления на международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам" сказал председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
Он отметил, что одной из главных целей было сократить бюрократию.
"Мы делимся своим опытом с рядом стран. Разработан специальный индекс для оценки качества нашей работы, что дает возможность совершенствовать наши услуги", - сказал Мехтиев.
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