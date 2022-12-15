Стали известны имена гражданских лиц, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

Из 7 человек, подорвавшихся ранее на мине на территории Кяльбаджарского района, трое были перевезены в Гянджинскую городскую больницу №1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, житель Гусарского района Радиг Панахов, 1969 г.р., поступил в больницу с диагнозом перелома голени, житель Гаджигабульского района Сиясет Аллахвердиев, 1975 г.р., получил перелом костей стоп, житель Гусарского района Садир Алияров 1996 г.р. - перелом кости стопы, осколочное ранение голени. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине. Было установлено, что 4 сотрудника ремонтно-строительной компании и 4 военнослужащих подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг Кяльбаджарского района. В результате подрыва на мине один из военнослужащих погиб.

Отметим, что с окончания 44-дневной войны от взрывов мин пострадали 276 человек, из них 123 - гражданские лица, 153 - военнослужащие. В результате взрыва мин погибли 45 человек (35 гражданских лиц, 10 военнослужащих), ранения различной степени тяжести получил 231 человек (88 гражданских лиц, 143 военнослужащих).