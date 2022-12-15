https://news.day.az/society/1519796.html Эмин Амруллаев о выданных поддельных дипломах
Эмин Амруллаев о выданных поддельных дипломах
В Азербайджане "выдано" большое количество поддельных дипломов.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на общественных слушаниях на тему "Сертификация преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях" в Комитете Милли Меджлиса по науке и образованию сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
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