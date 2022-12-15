https://news.day.az/society/1519821.html Важно увеличить число учителей-мужчин в средних школах Азербайджана - Садагат Гахраманова
Важно увеличить число учителей-мужчин в средних школах Азербайджана - Садагат Гахраманова
Важным вопросом является увеличение числа учителей-мужчин в средних школах Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей сказала заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова.
Также, наряду с этим, она отметила важность посещения отцами родительских собраний в школах.
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