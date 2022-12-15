Резкий рост случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 48 человек вылечились.

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 695 человек вылечились, число активных больных - 466, скончались 9989 человек.

За последние сутки проведено 1 834 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 401 826 тестов.