https://news.day.az/society/1519846.html Резкий рост случаев заражения COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Резкий рост случаев заражения COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 48 человек вылечились.
Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено 825 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 695 человек вылечились, число активных больных - 466, скончались 9989 человек.
За последние сутки проведено 1 834 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 401 826 тестов.
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