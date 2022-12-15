Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 276 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 97, вторую дозу получили 33, бустерную дозу - 119 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 27.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 926 818, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 394 257, вторую дозу получили 4 874 854, бустерную дозу - 3 393 408 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 299 человек.