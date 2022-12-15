https://news.day.az/society/1519867.html Отклонена апелляционная жалоба Бахтияра Гаджиева
Отклонена апелляционная жалоба Бахтияра Гаджиева
Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда Хатаинского района Бахтияра Гаджиева, арестованного по обвинению в хулиганстве.
Как сообщает в четверг Day.Az, на процессе под председательством судьи Зеки Бабаева решение суда первой инстанции было оставлено в силе.
Напомним, что несколько дней назад Гаджиев был задержан по обвинению в хулиганстве. В Главном управлении полиции города Баку в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана. По решению Хатаинского районного суда он был арестован на срок 1 месяц 20 дней.
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