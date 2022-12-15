https://news.day.az/society/1519912.html Минобороны о состоянии военнослужащих, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
Минобороны о состоянии военнослужащих, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
Военнослужащие азербайджанской армии Ахундов Рза Юсиф оглу, Ширинов Мурад Иса оглу и Ибишли Габиль Адалят оглу, получившие ранения в результате разрыва мины 14 декабря около 18:00 в районе села Чираг Кяльбаджарского района, продолжают лечение под наблюдением врачей в военно-медицинских учреждениях.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Лечение всех троих военнослужащих продолжается, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.
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