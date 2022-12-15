https://news.day.az/society/1519944.html В некоторых районах Азербайджана будут перебои с подачей газа
В некоторых районах Азербайджана будут перебои с подачей газа
Сегодня ночью в Гедабейском и Газахском, а завтра в горных и предгорных селах Балакянского и Ярдымлинского районов в связи с резким похолоданием погодных условий будут возникать вынужденные перебои в подаче газа.
Как передает Day.Az в ПО Азеригаз, резкое похолодание воздуха привело к техническим сбоям в газопроводах, в результате произошла утечка газа.
Для немедленного устранения опасной ситуации на территорию командированы сотрудники аварийно-восстановительной службы ПО "Азеригаз". Несмотря на неблагоприятные погодные условия, принимаются все возможные меры по ликвидации последствий аварии.
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