В некоторых районах Азербайджана будут перебои с подачей газа

Сегодня ночью в Гедабейском и Газахском, а завтра в горных и предгорных селах Балакянского и Ярдымлинского районов в связи с резким похолоданием погодных условий будут возникать вынужденные перебои в подаче газа.

Как передает Day.Az в ПО Азеригаз, резкое похолодание воздуха привело к техническим сбоям в газопроводах, в результате произошла утечка газа.

Для немедленного устранения опасной ситуации на территорию командированы сотрудники аварийно-восстановительной службы ПО "Азеригаз". Несмотря на неблагоприятные погодные условия, принимаются все возможные меры по ликвидации последствий аварии.