В Азербайджане произошло землетрясение

В четверг в 23:04 в Саатлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"Эпицентр подземных толчков находился в 22 километрах к юго-востоку от сейсмостанции Саатлы. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 километров", - отметили в сейсмослужбе.

Сообщается, что в близлежащих населённых пунктах ощущались подземные толчки силой до 3 баллов.